Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tatverdächtiger nach Diebstählen auf Friedhöfen

Arnsberg / Meschede (ots)

Im Sommer 2020 kam es auf dem Freienohler Friedhof vermehrt zu Diebstählen von Grabschmuck. Ermittlungen führten die Polizei zu einem 28-jährigen Mann aus Arnsberg. Bereits seit Februar ermittelt die Polizei gegen den Mann. Bei seinem Umzug von Freienohl nach Arnsberg ließ der Mann vermeintliche Diebesbeute im Keller zurück. Zeugen informierten die Polizei. Bei den Gegenständen handelte es sich um Metallfiguren, Buchstaben und Kreuze, welche überwiegend vom Freienohler Friedhof stammten. Zudem fanden die Beamten diverse Baustellenutensilien wie z.B. Leuchten. Des Weiteren ergaben sich Hinweise, dass der Mann vermutlich des Öfteren in die verlassene Salusklinik in Arnsberg-Oeventrop eingebrochen war. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten weiteres, mögliches Diebesgut sowie geringe Mengen an Drogen. Die Gegenstände stammen vermutlich von weiteren Friedhöfen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

