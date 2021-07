Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vermeintliche Ladendiebe fahren ohne Ticket

Meschede (ots)

Weil sie ohne Tickets mit der Bahn fuhren, nahm die Polizei in der Nacht zum Donnerstag zwei vermeintliche Ladendiebe fest. Aufgefallen waren die beiden Zuwanderer aus Köln gegen Mitternacht im Zug in Richtung Hagen. Sie fuhren ohne gültige Fahrkarte und ohne Schutzmasken. Am Mescheder Bahnhof sollten die Männer durch die Polizei kontrolliert werden. Da das Duo sich nicht ausweisen konnte, wurden die Personen durchsucht. Hierbei fanden die Beamten geringe Menge Cannabis und mögliches Diebesgut aus Ladendiebstählen. Hierbei handelte es sich um Kleidung und Unterhaltungselektronik. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die beiden 26- und 27-jährigen Männer vorläufig festgenommen. Sie wurden ins Mescheder Polizeigewahrsam gebracht. Hier erfolgten die Identitätsfeststellungen, sowie die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Nach Rücksprache mit der Arnsberger Staatsanwaltschaft wurden die Männer im Laufe des Donnerstags entlassen. Zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr kam es in Meschede zu Ladendiebstählen in der Steinstraße und der Zeughausstraße. Hier stehen die beiden Männer im Tatverdacht. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell