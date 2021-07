Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auffahrunfall

Arnsberg (ots)

Auf der Straße Im Neyl ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 29-jähriger Mann aus Arnsberg war mit seinem Wagen in Richtung Arnsberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er mit einer vor ihm fahrenden 59-jährigen Motorradfahrerin zusammen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

