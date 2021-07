Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Mittwoch in zwei Häuser auf der "Rudolfshöhe" einzubrechen. In beiden Fällen scheiterten die Täter mit ihren Hebelversuchen an den Eingangstüren der beiden Einfamilienhäuser. Sie gelangten nicht in die Gebäude. An beiden Türen entstand allerdings ein Sachschaden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

