Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Wie bereits berichtete stürzte am Samstag ein 58-jähriger alkoholisierter Fahrradfahrer auf der Annastraße. Entgegen der ersten Berichterstattung erlitt der Arnsberger schwere Verletzungen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass an dem Unfall noch andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, bittet das Verkehrskommissariat Arnsberg um Zeugen. Wer hat am Samstag um 15.10 Uhr im Bereich der Q1-Tankstelle den Unfall beobachten können? Wer kann Angaben zum Sturzgeschehen machen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell