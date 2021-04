Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Dienstag, 17:45 Uhr, und Mittwoch, 17:00 Uhr, wurden in der Straße "In der Au" zwei Autos zerkratzt. Bislang unbekannte Täterschaft zerkratzten einen silbernen Mazda und einen silbernen BMW, welche auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren. Der Sachschaden beträgt rund 3000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell