Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

RastattRastatt (ots)

Nachdem ein bislang Unbekannter sein Unwesen in einem Parkhaus in der Ettlinger Straße getrieben hat, sind die Beamten des Polizeirevers Rastatt auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Der Unbekannte soll im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Montag, 11:15 Uhr, die Deckenverkleidung beschädigt und mehrere Lampen heruntergerissen haben. Weiter ritzte er mehrere verfassungsfeindliche Zeichen in die Parkhauswand. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07222 761-0 Hinweise entgegen.

