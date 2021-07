Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schild mit Farbe beschmiert

Meschede (ots)

Unbekannte haben sich an einem Schild auf einem Parkplatz an der L 856 zu schaffen gemacht. Das Schild wurde mit einem Hakenkreuz besprüht. Nach ersten Ermittlungen am Tatort ist davon auszugehen, dass die Unbekannten das Schild am vergangen Wochenende beschmiert haben. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

