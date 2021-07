Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Farbschmierereien an Schulen

Brilon (ots)

Am vergangen Wochenende beschmierten unbekannte Täter zwei Schulen in Brilon. Am Gymnasium Petrinum beschrieben die Vandalen zwei Wände mit roter und schwarzer Farbe. An der Heinrich-Lübke-Sekundarschule besprühten die Täter mehrere Mülltonnen. Die Tatzeiten liegen zwischen Freitag und Montag. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell