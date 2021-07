Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann belästigt Frau auf Discounterparkplatz

Meschede (ots)

Am Freitag gegen 13:10 Uhr wurden die Beamten zu einem Discounter in der Bahnhofstraße gerufen. Gegen 12:45 Uhr habe ein Mann eine Frau in ein Gespräch verwickelt und sich dabei über der Hose an sein Glied gefasst und es gerieben. Die 30-Jährige beendete das Gespräch und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß, schlank, Halbglatze mit grauem Haar, schwarzes T-Shirt, blaue Jeans, grau-blaue Wanderschuhe. Der Mann redete sehr schnell und wirkte nervös.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell