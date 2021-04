Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Partnerin gewürgt und geschlagen

Bild-Infos

Download

Kirrweiler (ots)

Am 16.04.2021 gegen 17:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Edenkoben zunächst zu familiären Streitigkeiten in einer Wohnung gerufen. Vor Ort konnte ein sichtlich stark betrunkenes Paar angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Partner seine Partnerin im Rahmen eines verbalen Streits mehrfach mehrere Sekunden am Hals würgte und ins Gesicht schlug. Durch die Gewalteinwirkung erlitt die 44-jährige Geschädigte Hämatome. Mit dem 44-jährigen Täter wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 4,41 Promille. Im Anschluss wurde er in Gewahrsam genommen und gegen ihn wurde eine polizeiliche Verfügung erlassen, welche ihm die Kontaktaufnahme mit der Geschädigten verbietet und wodurch ihm die Rückkehr in die Wohnung untersagt wird. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben ist unter der Telefonnummer 06341/381922 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell