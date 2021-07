Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf Nettoparkplatz - Zeugen gesucht

Brilon (ots)

Am Montagabend ist es gegen 18.30 Uhr auf dem Nettoparkplatz in der Straße Eselskamp zu einem Zusammenstoß zwischen einem Wagen und einer 61-jährigen Frau aus Brilon gekommen. Ob der Unfall überhaupt bemerkt wurde ist unklar. Die Polizei sucht Zeuge die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

