Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Bundesstraße 3 zwischen Hassel und Wolthausen (ots)

Glimpflich verlief ein missglücktes Überholmanöver am Samstagvormittag gegen 08.20 h auf der Bundesstraße 3 zwischen Hassel und Wolthausen: Die 22-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz, auf dem Weg von Bergen in Richtung Celle, setzte trotz der witterungsbedingt schwierigen Straßenverhältnisse zum Überholen eines anderen Pkw an, geriet dabei jedoch nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Straßenbaum.

Der Mercedes drehte sich und stieß schließlich noch gegen einen weiteren Baum.

Die Fahrerin trug leichte Verletzungen an einer Hand davon; der Pkw, der durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste, ist ein Totalschaden.

Eingesetzt waren die Feuerwehr Hassel, der Rettungsdienst und die Polizei Bergen.

