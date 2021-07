Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendieb flüchtet

Brilon (ots)

Ein Ladendieb entwendete am Donnerstag gegen 12:45 Uhr mehrere Handys aus einem Mobilfunkgeschäft an der Bahnhofstraße. Der Täter riss die Telefone aus der Diebstahlsicherung und flüchtete aus dem Laden in Richtung Springstraße. Folgende Beschreibung des Täters liegt vor: etwa 20 bis 25 Jahre alt; circa 1,85 Meter groß; südländisches Aussehen; sportliche Statur; schwarze Hose; schwarzes Oberteil; weiße Turnschuhe; schwarze Baseballkappe Eine Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

