Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Täter haben es auf Bargeld und Wodka abgesehen 25./26.11.20

RottweilRottweil (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Supermarkt im Wohngebiet Hegneberg eingebrochen. Dort haben sie die komplette Registrierkasse mit einer geringen Menge Bargeld und rund 70 Flaschen Wodka gestohlen. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Bei dem Einbruch entstand neben dem Wert der Spirituosen ein Schaden an Fenster und Türen von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Rottweil unter 0741/4770 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell