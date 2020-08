Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A81, Autobahnanschlussstelle Tuningen) Unfall bei Starkregen fordert rund 30.000 Euro Schaden (30.08.2020)

Bundesautobahn A81, Autobahnanschlussstelle Tuningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall infolge starker Niederschläge und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist es am Sonntagvormittag auf der Bundesautobahn A81 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Tuningen gekommen. Ein 57-jähriger Fahrer eines BMW X5 fuhr bei herrschendem Starkregen gegen 11.50 Uhr an der Anschlussstelle Tuningen in Richtung Singen auf die A81 auf. Infolge des herrschenden Niederschlags und einer nicht angepassten Geschwindigkeit geriet der BMW ins Schleudern und nach links auf den linken Fahrstreifen der in Richtung Süden zweispurig verlaufenden Autobahn. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit einem BMW X3, dessen 61-jähriger Fahrer auf der Autobahn ebenfalls in Richtung Süden unterwegs war. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurde der BMW X3 noch nach links gegen die Mittelschutzplanken abgewiesen. Bei dem Unfall kam es glücklicherweise zu keinem Personenschaden. Beide Autofahrer konnten ihre teils erheblich beschädigte Wagen noch auf den Standstreifen fahren und das Eintreffen der verständigten Polizei abwarten.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell