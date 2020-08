Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbruch in der Friedrichstraße (28. - 30.08.2020)

VS-Villingen (ots)

Über das vergangene Wochenende ist ein unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Friedrichstraße eingebrochen und hat rund 20 Euro Münzgeld erbeutet. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangte der Unbekannte in ein angemietetes Erdgeschoss-Zimmer des etwa gegenüber dem Hotel im Klosterring liegenden Anwesens. Aus einer Blechdose, die von der Bewohnerin in ihrem Kleiderschrank aufbewahrt wurde, erbeutete der Eindringling rund 20 Euro Münzgeld. Mit der spärlichen Beute verließ der Täter das Zimmer wieder über das zuvor aufgehebelte Fenster. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell