Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer gestürzt - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Dormagen (ots)

Am frühen Montagabend (06.04.), gegen 17:25 Uhr, verletzte sich ein Radfahrer in Dormagen-Nievenheim durch einen Sturz schwer. Der 79-jährige Mann aus Grevenbroich war auf der Hindenburgstraße in Richtung Ückerath unterwegs. Beim Einfahren in eine Engstelle geriet der Senior aus bislang unbekanntem Grund in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW eines 36-Jährigen aus Hürth. Durch den anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sich der 79-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell