Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Vorfahrt missachtet? Radfahrerin bei Unfall verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitag kam es auf der Kreuzung Tönisvorster Straße / Ratsallee in Süchteln zu dem Unfall. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Süchteln war gegen 08:00 Uhr auf der Tönisvorster Straße aus Richtung Vorst unterwegs und wollte nach rechts in die Ratsallee abbiegen. Eine 26-jährige Radfahrerin aus Süchteln fuhr auf dem Radweg der Tönisvorster Straße in Richtung Vorst. An der Kreuzung Ratsallee hielt sie zunächst an. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr sie los und kollidierte mit dem abbiegenden Pkw des 55-Jährigen. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (166)

