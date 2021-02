Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Viersen-Süchteln (ots)

Ein 24jähriger Motorradfahrer verletzt sich schwer.

Der 24jährige aus Rommerskirchen befuhr gegen 18:38 h die Anrather Straße aus Richtung Anrath in Richtung Süchteln. In Höhe der Hausnummer 73 kollidierte er mit einem über die Straße laufenden Reh und kam zu Fall. Der 24jährige verletzte sich dabei so schwer, dass der Rettungswagen ihn ins Krankenhaus bringen musste. Das Reh verstarb vor Ort./mikö (163)

