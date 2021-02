Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 2 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Grefrath (ots)

Ein 48jähriger PKW-Fahrer verletzte sich schwer und eine 42jährige Autofahrerin zum Glück nur leicht.

Der 48jährige aus Emmerich befuhr mit seinem Auto gegen 14:25 h die Bahnstraße in Richtung Umstraße. In Höhe der Hausnummer 15 geriet er gegen einen geparkten PKW, dabei verhakte sich offenbar sein Wagen an dem geparkten PKW wodurch sich sein Wagen quer stellte. Die ihm entgegen kommende 42jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den quer stehenden Wagen. Der 48jährige verletzte sich schwer, sodass der Rettungswagen ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen musste. Die 42jährige verletzte sich zum Glück nur leicht./mikö (162)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell