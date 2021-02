Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Bezirksdienstbeamter geht in Ruhestand

Norbert Wans, langjährige Bezirksdienstbeamter und Polizist mit Leib und Seele, wurde heute in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der Leiter der Wache Kempen, Erster Polizeihauptkommissar Manfred Buchholtz, überreichte heute im Namen von Landrat Dr. Andreas Coenen die Urkunde. Wans begann 1977 seine Ausbildung bei der Polizei NRW. Im Anschluss ging es dienstlich in die Landeshauptstadt. Die hohen Spritpreise von damaligen 90 Pfennigen pro Liter nahm Norbert Wans gerne in Kauf, um täglich aus seinem Heimatort Straelen nach Düsseldorf zu fahren. 1983 wechselte er dann in den Kreis Viersen und direkt zur Wache nach Kempen. Im Jahre 2000 nahm er die Möglichkeit wahr, als Dorfsheriff die Nachfolge von Jakob Schlabbers anzutreten. "Bei dieser Arbeit war es mir wichtig, mich auf die Menschen einzulassen und auch ihre Eigenschaften kennenzulernen. Man muss es einfach gerne haben, wenn z.B. ein stadtbekanntes Kempener Original wie "Ferdy" einen als Polizist in der Fußgängerzone von der Seite anruft: "Hej Du!", so Norbert Wans. "Es ergaben sich im Laufe der Jahre unglaublich viele Kontakte mit Menschen auf der Straße, alleine nur deshalb, weil man unterwegs und präsent war. Aus vielen Kontakten entwickelten sich sogar Freundschaften." Nach 43 Dienstjahren, von denen er 38 in Kempen wirkte, geht Norbert Wans in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Polizeihauptkommissar Arno Wefers, der bereits seit Anfang 2021 im Bezirk Kempen tätig ist. Wir wünschen Norbert Wans viel Gesundheit und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. /wg (165)

