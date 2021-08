Polizei Münster

POL-MS: Durch die Luft geschleudert und schwer verletzt - 81-Jähriger erfasst 57-Jährige

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (5.8., 16:30 Uhr) ist es an der Wolbecker Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 57-jährige Frau aus Osnabrück wurde dabei schwer verletzt.

Ein 81-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Ford stadtauswärts, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam nach rechts von der Straße ab und erfasste die 57-Jährige, die an ihrem Skoda stand. Die Frau schleuderte durch die Luft und landete auf dem Asphalt. Einen 42-Jährigen, der unmittelbar dahinter an der geöffneten Fahrertür seines VWs stand, verfehlte der 81-Jährige nur knapp. Rettungskräfte brachten die Osnabrückerin und den 81-Jährigen in Krankenhäuser.

Erste Ermittlungen zur Unfallursache ergaben, dass der Mann gegebenenfalls während der Fahrt das Bewusstsein verloren hatte.

Es entstand Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

