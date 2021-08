Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Pizzeria durch gekipptes Fenster - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03.08., 23:50 Uhr bis 04.08., 06:50 Uhr) sind Unbekannte in eine Pizzeria an der Leostraße eingebrochen. Die Täter kletterten auf ein gekipptes Oberlicht, drückten es auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Pizzeria. Sie brachen die Kasse gewaltsam auf und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

