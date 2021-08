Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Montagmorgen (02.08., 05:28 Uhr) hat ein unbekannter Mann versucht in eine Erdgeschosswohnung auf der Wolbecker Straße einzubrechen. Der Unbekannte gelangte durch ein nicht verschlossenes Tor in den Hinterhof des Reihenhauses. Dort versuchte er die Terrassentür aufzuhebeln. Die Bewohnerin wurde durch ein Geräusch aufmerksam, woraufhin ihr Freund die Terrasse kontrollierte. Dort entdeckte er den Täter, welcher eine Aufbewahrungsbox durchsuchte. Der 31- Jährige sprach den Täter an, dieser flüchtete.

Der Täter soll etwa 1,60 Meter groß sein. Der Mann trug ein olivgrünes Shirt und eine ockerfarbene Hose. Er hat eine breite Statur und einen dunkleren Teint.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Jette Kantereit

