Polizei Münster

POL-MS: 21-Jährige leistet Widerstand nach Sturz mit E-Scooter - Polizeibeamter leicht verletzt

Münster (ots)

Am Samstagmorgen (31.7., 3.45 Uhr) haben Polizisten eine 21-Jährige an der Bremer Straße entdeckt, die augenscheinlich mit einem E-Scooter gestürzt war und sich dabei verletzt hatte.

Die Beamten fuhren am Bremer Platz Streife, als sie die am Boden liegende Münsteranerin sahen. Eine Zeugin gab an, dass die junge Frau mit dem E-Scooter gestürzt sei. Als die Polizisten der Verletzten helfen wollten, wurde die 21-Jährige zunehmend aggressiver, beleidigte die Beamten massiv und wehrte sich mit Händen und Füßen. Dabei kratze sie einen Polizisten am Arm und verletzte ihn leicht.

Die Münsteranerin stand augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss, einen freiwilligen Test lehnte sie ab. Die Beamten nahmen die Frau mit zur Wache, dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Sie erwartete nun ein umfangreiches Strafverfahren.

