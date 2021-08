Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisiert auf dem E-Scooter - Polizisten stoppen gleich zwei Sünder in einer Nacht

Münster (ots)

Polizisten haben am Samstag (31.7., 23:50 Uhr) einen 22-jährigen Münsteraner am Hafenplatz gestoppt, der mit 1,64 Promille auf einem E-Scooter unterwegs war. Der junge Mann fiel den Beamten durch seine unsichere Fahrweise auf. An einer roten Ampel am Hafenplatz geriet er beim Anhalten stark ins Schlingern und konnte einen Sturz nur knapp verhindern. Die Polizisten hielten ihn an. Im Gespräch bemerkten sie, dass der Münsteraner sehr undeutlich sprach und seine Atemluft nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen mit zur Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Wenige Stunden später (1.8., 3.46 Uhr) stoppten dieselben Polizisten einen weiteren Verkehrssünder auf dem E-Scooter an der Engelstraße. Der 21-jährige Mann aus Nordwalde fuhr zunächst auf dem Radweg der Hafenstraße in Richtung Ludgerikreisel. Er fiel den Polizisten auf, da er stark wankte und in Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten folgten ihm und kontrollierten ihn an der Engelstraße. Er gab an, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

