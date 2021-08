Polizei Münster

POL-MS: Zwei Unfälle auf der Autobahn 31 zwischen Schermbeck und Dorsten Lembeck, Fahrtrichtung Emden, mit insgesamt 17 verletzten Personen

Münster, BAB 31, KM20, Gem. Dorsten (ots)

Am Samstagnachmittag (31.7., 17:42 Uhr) ereignete sich auf der Autobahn 31 ein Unfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Ein schwarzer VW Golf geriet auf der linken Fahrspur ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke und mit einer auf der rechten Fahrspur fahrenden blauen Mercedes V-Klasse. Der aus Lingen stammende 54 jährige Fahrzeugführer des VW Golf und seine 30 und 34 Jahre alten Beifahrerinnen wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde zum Transport einer verletzten Person eingesetzt. In der Mercedes V-Klasse wurden der 45 jährige Fahrer aus Lingen, seine 46 jährige Beifahrerin, sowie vier Kinder im Alter zwischen 11 und 15 Jahren leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Stau, an dessen Ende es zu einem weiteren Unfall kam. Beim Versuch das Fahrzeug vor dem Stauende abzubremsen, kam der schwarze Opel einer 32 jährigen Fahrerin aus Borken ins Schleudern und kollidierte mit einem am Stauende auf dem linken Fahrstreifen stehenden grauen Mini Clubman. Dieser wurde ca. 15 Meter nach vorne geschoben.

Der schwarze Opel kippte durch die Schleuderbewegung um und kam auf dem Dach an der rechtsseitigen Schutzplanke zum Stillstand. Der ebenfalls 32 jährige Mitfahrer des Opels und ein einjähriges Kind wurden leicht verletzt. Der 51 jährige niederländische Fahrer des Mini Clubman und seine 45 jährige Beifahrerin aus Enschede wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Die ebenfalls in diesem Fahrzeug befindlichen drei Kinder im Alter zwischen 9 und 15 Jahren wurden leicht verletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell