POL-HR: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Homberg (ots)

Melsungen

Schlägerei unter Jugendlichen TZ: Montag, 28.06.2021; 13:00 Uhr

Bei einer Schlägerei in Melsungen wurde ein 14-Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Montagmittag kam es im Bereich der Straße Am Kutschengraben nach anfänglich verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen. In deren Verlauf der 14-Jährige durch einen derzeit unbekannten Täter durch Schläge und Tritte verletzt wurde. Da sich der Gesundheitszustand des 14-Jährigen im weiteren Verlauf verschlechterte, musste er in das Klinikum Kassel eingeliefert werden. Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05661 70890.

