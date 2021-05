Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0348 --Verkehrsunfall auf der A1--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Autobahn 1, Anschlussstelle Hemelingen Zeit: 09.05.2021, 18:00 Uhr

Gestern Abend war ein 38-jähriger VW-Fahrer auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs. An der Ausfahrt Anschlussstelle Hemelingen kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach mehrere Schutzplanken und blieb kopfüber auf einer Grünfläche liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht.

Gegen 18:00 Uhr war der 38-Jährige mit seinem VW T-Rock auf der A1 in Höhe Anschlussstelle Hemelingen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen nahm der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Ausfahrt und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er durchbrach die Schutzplanke und fuhr über eine Grünfläche. Außerdem durchbrach er zwei weitere Fahrbahnbegrenzungen, bevor er kopfüber auf einer Grünfläche zum Stehen kam. Eine Leitplanke war so stark verbogen, dass sie quer über die Fahrbahn ragte. Infolgedessen stieß ein 39-jähriger Autofahrer dagegen. Der Mann blieb unverletzt. Hingegen der VW-Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Einsatzkräfte der Feuerwehr durchtrennten die Schutzplanke der Auffahrt, die über die Fahrbahn hinausragte. Zudem beseitigten sie ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Ebenfalls war ein Feuerwehrauto mit Drehleiter im Einsatz, um eine Übersichtsaufnahme zu schießen. Der VW T-Rock war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

