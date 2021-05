Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0346--Tankstelle in Mahndorf überfallen - Zeugenaufruf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Mahndorfer Heerstraße Zeit: 10.5.21, 4.35 Uhr

Zwei maskierte Täter überfielen am frühen Montagmorgen eine Tankstelle in Mahndorf. Das Duo flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 4.35 Uhr betraten die Räuber den leeren Verkaufsraum der Tankstelle in der Mahndorfer Heerstraße. Sie bedrohten sofort eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderten Bargeld. Nachdem sie Geld aus der Kasse, Getränkedosen und Zigaretten erbeutet hatten, schlossen sie die 52-Jährige in einen Toilettenraum ein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Frau konnte sich selbst befreien und kam mit dem Schrecken davon.

Die Täter trugen Mund-Nasen-Schutz Masken. Sie waren mit schwarzen Jogginganzügen mit weißen Streifen bekleidet und trugen schwarz-weiße Cappys.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

