Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0343--Polizei begleitet Fahrrad-Demo--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Walle

Zeit: 10.05.21, 21.30 bis 22.30 Uhr

Am Montagabend findet in Bremen eine Fahrrad-Demo unter dem Motto "Ausgangssperre? Kleine Wohnung, kein Balkon, euren Abstand können wir uns nicht leisten", statt. Die Polizei begleitet den Aufzug mit verstärkten Kräften.

Am 26. April kam es bei der identischen Fahrraddemonstration zu Straftaten, wie Sachbeschädigungen und Verstößen gegen das Versammlungs- und Sprengstoffgesetz, siehe hierzu auch die Pressemeldung 315. Die Polizei appelliert an die Teilnehmer, am Montag friedlich von ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch zu machen. Entsprechende Verfehlungen werden geahndet. Der Aufzug startet gegen 21.30 Uhr im Doventorsteinweg, führt über die Landwehrstraße, Hansestraße und Nordstraße zum Waller Ring und endet in der Utbremer Straße. In diesem Zeitraum wird es im Stadtteil Walle zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Veranstalter rechnen mit 250 Teilnehmern.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell