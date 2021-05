POL-HB: Nr.: 0340-Verkehrsunfall mit Streifenwagen in Blumenthal

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Besanstraße Zeit: 7.5.21, 00.55 Uhr

In der Nacht zu Freitag kam es in Bremen-Blumenthal zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Einsatzfahrzeug der Polizei Bremen beteiligt war. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

Kurz vor ein Uhr nachts fuhr der Streifenwagen der Polizei auf dem Weg zu einem Einsatz in die Kreuzung Robert-Blum-Straße/ Besanstraße ein. Dabei stieß das Polizeiauto mit einem von rechts kommenden Linienbus der BSAG zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Polizisten leicht. Der Busfahrer blieb unverletzt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

Die Polizei Bremen schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

