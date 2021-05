Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0342--Aufzüge und Gegenkundgebung am Samstag--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 8.5.21, 12 bis 16.30 Uhr

Die Polizei Bremen begleitete am Samstag drei angemeldete Versammlungen im Bremer Stadtgebiet. Dazu kam noch eine kurzfristig angemeldete Gegenkundgebung. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben alle Versammlungen friedlich.

Am Samstag wurden zwischen 12 bis 16.30 Uhr mehrere Aufzüge im Bremer Stadtgebiet durchgeführt. Die Polizei war im Einsatz, um das Recht auf Versammlungsfreiheit zu sichern und darauf zu achten, dass verfügte Auflagen eingehalten werden.

Um 12 Uhr war ein Aufzug als "Klimaspaziergang" in der Innenstadt angemeldet. Dazu fanden sich 12 Teilnehmer ein. Nach einer guten Stunde war der Aufzug ohne besondere Vorkommnisse beendet.

Von 13.30 bis 15 Uhr fand eine Versammlung in Form eines Autokorsos mit dem Thema "Für einen gerechten Frieden im Nahen Osten" statt. Nach anfänglichen Redebeiträgen auf der Bürgerweide setzte sich der Autokorso mit 45 Fahrzeugen und etwa 90 Personen in Bewegung und erreichte auf der vorgegebenen Wegstrecke ohne nennenswerte Vorkommnisse das Weserstadion. Zeitgleich versammelten sich knapp 25 Menschen als Gegenkundgebung an der Bürgerweide, die zur Auftaktkundgebung des Autokorsos "Free Gaza, stop Hamas!" - Rufe skandierten. Als der Autokorso sich in Bewegung setzte, wurde die Gegenkundgebung beendet. Die Polizei hatte im Vorfeld mit beiden Versammlungsleitern Kooperationsgespräche durchgeführt. Es kam zu keinen bekannten Zwischenfällen oder Verstößen.

Abschließend setzte sich um 15 Uhr in Gröpelingen für etwas mehr als eine Stunde ein Aufzug zum Thema "8. Mai - Tag der Befreiung vom Faschismus" mit knapp 20 Teilnehmern in Bewegung.

Insgesamt verliefen alle Versammlungen friedlich. Die Teilnehmer hielten sich an die Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Neben Verkehrsbehinderungen kam es zu keinen weiteren herausragenden Störungen.

