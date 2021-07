Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Lkw-Fahrer schläft auf dem Seitenstreifen der A2 - Fahrer pustet 2,1 Promille

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstag (29.07., 15:44 Uhr) einen alkoholisierten Lkw-Fahrer auf der A2 bei Gelsenkirchen/Beckhausen kontrolliert. Zeugen hatten gemeldet, dass der 51-Jährige in Schlangenlinien fuhr und dann auf dem Seitenstreifen anhielt. Beim Eintreffen der Beamten schlief der 51-Jährige in seinem Fahrzeug bei laufenden Motor. Während der Kontrolle verdichteten sich die Hinweise, dass der Fahrer alkoholisiert ist. Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,1 Promille. Der Fahrer aus Weißrussland musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro hinterlegen. Die Beamten nahmen den 51-Jährigen mit zur Wache. Dort wurden ihm Blutproben entnommen. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

