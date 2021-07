Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, nach Einbruch in Juweliergeschäft Täter auf der Flucht gefasst

Mainz-Altstadt (ots)

Dienstag, 20.07.2021, 04:19 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag geht bei der Mainzer Polizei die Meldung über einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Mainzer Altstadtstadt ein. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Mainz 1 begeben sich daraufhin unmittelbar in die Fahndung. Durch Zeugen kann eine detaillierte Beschreibung eines Tatverdächtigen sowie eine Fluchtrichtung genannt werden. Eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert daraufhin einen 52-Jährigen, auf den die Beschreibung zutrifft. Im Rahmen der Durchsuchung des Mannes kann zudem das Diebesgut, Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, aufgefunden werden.

