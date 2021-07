Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit um Hecke eskaliert

Mainz-Finthen (ots)

19.07.2021, 08:00 Uhr Ein Streit zweier Nachbarinnen im Stadtteil Finthen, endet am Montagmorgen mit gegenseitigen Körperverletzungen und Strafanzeigen. Die 62-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses begann gegen 08:00 Uhr eine Hecke am Anwesen zu schneiden. Hiermit war eine 59-jährige Bewohnerin nicht einverstanden und fotografierte bzw. filmte die 62-jährige mit ihrem Handy, um es für eine Beschwerde bei der Hausverwaltung zu dokumentieren. Hierauf kam es zum Streit der beiden Damen, in dessen Verlauf zunächst die 62-Jährige der 59-Jährigen das Handy mit einem Besen aus der Hand schlagen wollte, um nicht weiter aufgenommen zu werden. Einem unbeteiligten Zeugen zufolge, seien hiernach beide Damen aufeinander losgegangen und hätten sich gegenseitig an den Haaren gezogen und ins Gesicht geschlagen. Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 konnte den Streit vor Ort schlichten. Beide Damen müssen sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell