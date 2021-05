Feuerwehr Essen

FW-E: Pkw-Brand

Essen-Frintrop, Schildberg, 26.05.2021, 23:51 Uhr (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (26/27.05.2021) wurde die Feuerwehr Essen zu einem Pkw-Brand alarmiert. Die zuerst an der Einsatzstelle eingetroffenen Kräfte bestätigten die eingegangene Meldung. Ein BMW brannte in voller Ausdehnung. Die Flammen wurden mit einem C-Rohr niedergeschlagen und im Anschluss mit Schaum endgültig gelöscht. Die Feuerwehr Essen war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund eine Stunde im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell