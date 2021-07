Polizei Münster

POL-MS: Vollbremsung vom Bus verhindert Kollision mit Pkw und Fahrrad - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am vergangenen Mittwochabend (21.07., 20:05 Uhr) ist ein Pkw beinahe mit einem Bus und einem Fahrrad an der Roxeler Straße in Höhe des Hotels Bakenhof kollidiert. Der Pkw schnitt den Fahrweg der Buslinie 1. Nur durch die Vollbremsung des Busses konnte ein Zusammenstoß verhindert werden, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Pkw fuhr über den Grünstreifen auf den Radweg. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin. Der unbekannte Autofahrer flüchtete in Richtung Innenstadt. Nach Angaben der Zeugen handelt es sich bei dem Pkw um einen schwarzen BMW der 7er Reihe. Der Fahrer trug ein weißes T-Shirt. Die Polizei sucht explizit nach der Fahrradfahrerin und nach Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer geben können.

Verfasserin: Jette Kantereit

