POL-MS: Unbekannter rammt Brötchenwagen und flüchtet - Zeugen gesucht

Am vergangenen Donnerstag (29.7., 10.35 Uhr) soll ein bislang unbekanntes Ehepaar mit ihrem Pkw an der Von-Esmarch-Straße Sachschaden an einem Brötchenwagen verursacht haben.

Die Geschädigte gab an, das Ehepaar sei beim Zurücksetzen gegen den geparkten Brötchenwagen gefahren. Daraufhin sei der Fahrer ausgestiegen, habe sich kurz den Schaden angesehen und dann angegeben, er müsse wegen eines Termins schnell weiter. Seine Personalien hinterließ er nicht. Es entstand Sachschaden von geschätzten 1000 Euro.

Das Ehepaar soll zwischen 70 und 80 Jahren alt sein und in einem grauen Ford mit Essener Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell