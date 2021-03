Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Radfahrer fährt Fußgängerin an und verletzt sich schwer

Münster (ots)

Ein 46-jähriger Radfahrer fuhr am Samstagmorgen (13.3., 00.50 Uhr) auf dem Fuß- und Radweg am Albersloher Weg eine Fußgängerin von hinten an und verletzte sich schwer. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Münsteraner zuvor Alkohol getrunken und Drogen genommen. Zudem war die Beleuchtung an seiner Leeze unzureichend, sodass er die 21-jährige Fußgängerin nicht rechtzeitig sehen konnte. Der 46-Jährige stürzte vom Fahrrad und prallte mit dem Kopf auf das Pflaster. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Fußgängerin blieb unverletzt. Dem Münsteraner wurden Blutproben entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

