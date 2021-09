Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bikes entwendet aus Gartenhütte

Attendorn (ots)

Attendorn- In der Nacht zu Mittwoch hebelten unbekannte Täter die Tür einer Gartenhütte in Ennest auf und entwendeten hieraus zwei hochwertige E-Bikes. Hierbei handelt es sich um ein Pedelec der Marke "bulls", Typ Six50 Evo 2 in der Farbe grau orange. Des Weiteren um ein Pedelec der Marke Kettler, Typ Evo RS-E3, Farbe schwarz rot. Offensichtlich wurde durch die Täter ebenfalls versucht in eine Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück zu gelangen. Hebelspuren waren vorhanden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02761 / 9269-0 entgegengenommen.

