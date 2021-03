Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Kellerräume

Mönchengladbach (ots)

An mehreren Tatorten im Stadtgebiet sind unbekannte Täter in die Kellerräume von Mehrfamilienhäusern eingebrochen und haben aus den Parzellen Gegenstände entwendet.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 24. März, 16 Uhr, und Donnerstag, 25. März, 7.20 Uhr drangen Einbrecher in den Keller eines Hauses an der Brandenbergerstraße im Stadtteil Dahl ein. Zwischen 16 und 9 Uhr wurde in einen Mehrfamilienhauskeller an der Taubenstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 0.00 Uhr und 6.50 Uhr brachen Täter in den Keller eines Hauses an der Beecker Straße in Rheindahlen ein.

Bereits am Wochenende waren Einbrecher in die Keller mehrerer Häuser an der Pongser Straße in Schrievers eingebrochen: In der Zeit von Samstagnachmittag, 20. März, bis Montagmorgen, 22. März, drangen sie in insgesamt sieben Mehrfamilienhäuser entlang der Pongser Straße ein und öffneten gewaltsam einige Kellerparzellen sowie zwei Münzgeldautomaten in Geimeinschaftswaschküchen, aus denen sie Bargeld herausnahmen.

In allen genannten Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Diese nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell