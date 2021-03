Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Vereinsheim

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind irgendwann in der Zeit zwischen Dienstag, 23. März, 18 Uhr, und Mittwoch 24. März, 7.30 Uhr, in ein Vereinsheim in Mülfort an der Kochschulstraße eingebrochen und haben dort Lebensmittel entwendet.

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in das Objekt. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und richteten Sachschaden an. Sie stahlen Lebensmittel und entfernten sich damit unerkannt. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

