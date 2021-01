Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Florstadt: Unbekannter zeigt pornografisches Bildmaterial

Friedberg (ots)

+++

Nachdem am Dienstag (19.1.) in einer Videokonferenz einer zweiten Klasse offenbar pornografisches Bildmaterial gezeigt worden war, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des Verbreitens pornografischer Schriften. Eine entsprechende Anzeige war von Seiten der Schulleitung am Mittwoch erstattet worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich eine unbekannte Person gegen 17.30 Uhr Zugang zur Konferenz verschafft und die beiden teilnehmenden Lehrerinnen aus ebendieser herausgeworfen. Dann soll der Unbekannte die genannten Aufnahmen gezeigt haben. Unklar ist momentan, wie es der noch nicht bekannten Person gelungen war, sich Zugang zur Videokonferenz zu verschaffen. Dies bedarf weiterer Ermittlungen. Ob Bild- und / oder Videomaterial gezeigt wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest; diesbezügliche Erkenntnisse werden sich aus den in den nächsten Tagen noch anstehenden Vernehmungen ergeben.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell