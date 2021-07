Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210712-6: Ford Fiesta nach Verdacht eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens sichergestellt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten ließen das blaue Auto auf Beschluss eines Richters abschleppen

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 18. Mai https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4918195

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft geben bekannt:

Die Polizei Rhein-Erft hat am frühen Freitagmorgen (9. Juli) in Kerpen auf richterliche Anordnung den Fiesta eines 24-Jährigen sichergestellt. Dem Autohalter wird vorgeworfen, mit dem Fahrzeug an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen in Elsdorf auf der 'Alte Bandstraße' (Speedway) beteiligt gewesen zu sein.

Ein Ermittler des Verkehrskommissariats suchte um 6 Uhr die Wohnanschrift des Kerpeners auf und sah das gesuchte Fahrzeug vor dem Haus stehen. Daher veranlasste er, dass das Fahrzeug von einer Fachfirma abgeschleppt wurde. Zudem stellte er die Zulassungsdokumente und die Fahrzeugschlüssel des Autos sicher. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. (he)

