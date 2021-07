Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210712-3: Drei Männer nach Streitigkeiten verletzt

Bergheim (ots)

Genauer Tathergang und Hintergründe noch unklar

Zwei Zeuginnen meldeten der Polizei Rhein-Erft in der Nacht zu Samstag (10. Juli) gegen 2.30 Uhr eine Schlägerei auf der Straße 'Kentener Heide'. Nach Angaben der Mitteilerinnen sollte einer der Tatverdächtigen mit einem Baseballschläger bewaffnet gewesen sein. Die eingesetzten Beamten trafen an der Einsatzörtlichkeit zwei am Kopf verletzte junge Männer (23/25) an, die umgehend durch Rettungskräfte versorgt wurden. Bei einem Streit um eine Musikbox, sollen der 23- und 25-Jährige durch drei andere Männer verletzt worden sein. Während der Fahndung fanden die Beamten zwei der Tatverdächtigen (28/34) im Umfeld der Tatörtlichkeit. Einer von ihnen war ebenfalls verletzt. Ein Arzt behandelte ihn später in einem Krankenhaus. Der dritte Tatverdächtige (29) hatte sich in seine Wohnung zurückgezogen. Dort fanden die Beamten einen Baseballschläger auf, den sie sicherstellten. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Kriminalkommissariat 21 aufgenommen. Teil der Ermittlungen bleibt der genaue Tathergang und die bei der Tat verwendeten Gegenstände. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell