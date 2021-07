Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210712-2: Unbekannter spionierte geparkte Autos aus - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In Hürth stahlen unbekannte Täter einen VW und einen Nissan.

Am frühen Samstagabend (10. Juli) hat eine aufmerksame Zeugin (82) der Polizei Rhein-Erft gegen 18.15 Uhr eine verdächtige Person an der 'Alte Straße' in Frechen gemeldet. Der Unbekannte habe die Fahrertür eines BMW geöffnet, sich auf den Beifahrersitz gesetzt und sich an der Mittelkonsole des Autos zu schaffen gemacht. Zuvor habe der Mann in sämtliche geparkte Fahrzeuge geschaut.

Die Zeugin beschrieb den circa 30-jährigen und schlanken Mann als 180 Zentimeter groß. Er habe kurze, dunkelblonde Haare. Zum Tatzeitpunkt habe er einen dunkelblauen Jogginganzug getragen. Das dazugehörige Oberteil war mit weißen Streifen versehen. Außerdem habe er eine helle Umhängetasche bei sich getragen. Polizisten nahmen eine Anzeige auf.

In Hürth meldeten zwei Geschädigte der Polizei Rhein-Erft am Wochenende den Diebstahl ihrer Autos. Zwischen Samstagabend (10. Juli) 22 Uhr und Sonntag 9.45 Uhr entwendeten Unbekannte einen schwarzen Passat aus dem Stadtteil Fischenich. Der Geschädigte (27) hatte den VW auf einer Garagenauffahrt an der Schmittenstraße geparkt. In Hürth-Hermülheim stahlen unbekannte Täter zwischen Donnerstag (8. Juli) 12 Uhr und Freitag (9. Juli) einen weißen Nissan Qashqai. Die Geschädigte (52) hatte ihr Auto vor der Tat auf einem Parkstreifen der Straße 'Nordring' abgestellt.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu einem dieser Fälle gemacht haben und Hinweise zu dem oder den geflüchteten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

