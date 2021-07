Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210712-1: Einbruch in Bungalow - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Polizei Rhein-Erft fahndet nach drei Tatverdächtigen

Unbekannte sind am Freitag (9. Juli) zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr in einen Bungalow im Ortsteil Sinthern eingebrochen und haben laut derzeitigem Sachstand ein Portemonnaie entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge (64) meldete der Polizei-Rhein Erft den Einbruch in das Haus an der Straße 'Buchenweg'. Der Anwohner lieferte der Polizei eine Personenbeschreibung von drei Tatverdächtigen.

Die Verdächtigen sollen nach der Tat mit einem dunklen Alfa Romeo in Richtung Brauweilerstraße davon gefahren sein. Der 64-Jährige beschrieb zwei der Flüchtigen als circa 20 bis 30 Jahre alt. Einer von ihnen habe einen weißen Kapuzenpullover getragen. Der andere Mann habe dunkle Kleidung getragen. Die dritte Person sei über 30 Jahre alt und sei zur Tatzeit ebenfalls dunkel gekleidet gewesen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand sind die Täter durch das Gartentor auf das Grundstück gelangt und haben dann ein Fenster aufgehebelt.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben und Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

In den kommenden Wochen stehen die technischen Berater der Kriminalprävention im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! - Sicher ist sicherer." an verschiedenen zentralen Orten des Kreises für Fragen und Tipps zur Verfügung. Mehr Informationen für Interessierte gibt es hier: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell