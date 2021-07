Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210709-6: Kassierer mit Messer bedroht

Elsdorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub auf einen Lebensmittelmarkt.

Die Ermittler der Polizei Rhein-Erft fahnden nach einem 15- bis 18-jährigen jungen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstag (8. Juli) gegen 20.30 Uhr einen Kassierer (18) mit einem Messer bedroht und die Herausgabe des Geldes aus der Kasse gefordert zu haben.

Nach Zeugenangaben habe sich der bislang unbekannte Tatverdächtige zunächst in den Lebensmittelmarkt an der Ohndorfer Straße begeben und sei dann durch die Räume des Geschäftes zur Kasse gegangen. Dort forderte er den Mitarbeiter des Lebensmitteldiscounters unter Vorhalt eines Messers auf, den Kasseninhalt herauszugeben. Der Tatverdächtige ergriff die Kassenschublade und flüchtete mit der Kassette durch den Ausgang in Richtung Teutonenstraße.

Zeugen beschrieben den jungen Mann als etwa 170 Zentimeter groß und schlank. Der Tatverdächtige soll mit einer grauen Kapuzenjacke, deren Kapuze er auf den Kopf gezogen hatte, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Außerdem trug er einen grauen Schal über Mund und Nase.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragen: "Wer hat den Tatverdächtigen auf dem Weg zum Tatort oder auf der Flucht beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?" Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die zuständigen Ermittler. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell